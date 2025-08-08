РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары

Российская армия в ночь на пятницу, 8 августа, дронами атаковала Бучанский район Киевской области. Уже известно о трех пострадавших.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил кериник КОВА Николай Калашник.

"К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", - сообщил Калашник.

Также в результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Он уточнил, что сейчас уже известно о поврежденных домах. На местах уже работают все службы.

Атака РФ "Шахедами"

Напомним, поздно вечером 7 августа россияне запустили несколько групп ударных дронов с разных направлений. Целью россиян была Киевская область и Харьков.

В частности, мэр Харькова Игорь Терехов около полуночи сообщил о взрыве, а затем уточнил об атаке "Шахедом" в Салтовском районе. Там возник пожар на гражданском предприятии.