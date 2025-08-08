ua en ru
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары

Пятница 08 августа 2025 02:31
РФ ударила дронами по Киевской области: ранены - трое, возникли пожары Фото: РФ ударила дронами по Киевщине 8 августа (t.me/Mykola_Kalashnyk)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на пятницу, 8 августа, дронами атаковала Бучанский район Киевской области. Уже известно о трех пострадавших.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил кериник КОВА Николай Калашник.

"К сожалению, уже есть информация, что в результате вражеской атаки травмированы три женщины 16, 56 и 80 лет. Предварительно, ранения не значительные", - сообщил Калашник.

Также в результате вражеской атаки возникли пожары в частном секторе. Он уточнил, что сейчас уже известно о поврежденных домах. На местах уже работают все службы.

Атака РФ "Шахедами"

Напомним, поздно вечером 7 августа россияне запустили несколько групп ударных дронов с разных направлений. Целью россиян была Киевская область и Харьков.

В частности, мэр Харькова Игорь Терехов около полуночи сообщил о взрыве, а затем уточнил об атаке "Шахедом" в Салтовском районе. Там возник пожар на гражданском предприятии.

Напомним, утром 6 августа россияне атаковали подразделение украинских энергетиков в Днепропетровской области.

Также 6 августа враг атаковал Никополь. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, также есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель.

Киев Атака дронов Война в Украине
