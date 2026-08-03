РФ ударила по транспортній інфраструктурі Одещини, є постраждалі

3 серпня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Одеську область, внаслідок якого постраждали кілька мирних мешканців регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Одеської ОДА (ОВА) Олега Кіпера.

За його словами, російські окупанти завдали ударів по транспортній інфраструктурі регіону.

Через нову атаку противника сталося загорання на території одного з обʼєктів.

"На жаль, за попередніми даними, постраждало шестеро людей, трьох з них госпіталізовано", - повідомив Кіпер.

Він також додав, що потерпілим вже надають всю необхідну допомогу.

Окрім того, наразі тривають роботи з ліквідації наслідків.

Що відомо про нещодавні атаки РФ на Одесу

Вранці 1-го серпня російські війська вдарили по місту безпілотниками. Ціллю для ворога став багатоповерховий житловий будинок у центрі Одеси.

"На жаль, кількість постраждалих внаслідок атаки на Одесу збільшилася до 3 осіб. 30-річному чоловіку допомогу надали на місці. Ще двоє людей віком 18 та 28 років госпіталізовані", - повідомив тоді Кіпер.

Згодом стало відомо, що в Подільському районі внаслідок атаки ударних російських дронів постраждали 12-річна дівчинка та її 6-річний брат.

Дітей екстрено шпиталізували з уламковими пораненнями до обласної дитячої лікарні.

"Стан дівчинки лікарі оцінюють як важкий, хлопчика - як середньої тяжкості. Лікарі борються за їхнє здоров’я і надають всю необхідну допомогу", - уточнив Кіпер.