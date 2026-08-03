РФ ударила по транспортной инфраструктуре Одесщины, есть пострадавшие

3 августа российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Одесскую область, в результате которого пострадали несколько мирных жителей региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОГА (ОВА) Олега Кипера.

По его словам, российские оккупанты нанесли удары по транспортной инфраструктуре региона.

Из-за новой атаки противника произошло возгорание на территории одного из объектов.

"К сожалению, по предварительным данным, пострадали шесть человек , трое из них госпитализированы", - сообщил Кипер.

Он также добавил, что пострадавшим уже оказывается вся необходимая помощь.

Кроме того, продолжаются работы по ликвидации последствий.

Что известно о недавних атаках РФ на Одессу

Утром 1 августа российские войска ударили по городу беспилотниками. Целью для врага стал многоэтажный жилой дом в центре Одессы.

"К сожалению, количество пострадавших в результате атаки на Одессу увеличилось до 3 человек. 30-летнему мужчине помощь оказали на месте. Еще два человека в возрасте 18 и 28 лет госпитализированы", - сообщил тогда Кипер.

Чуть позже стало известно, что в Подольском районе в результате атаки ударных российских дронов пострадали 12-летняя девочка и ее 6-летний брат.

Детей экстренно госпитализировали с обломочными ранениями в областную детскую больницу.

"Состояние девочки врачи оценивают как тяжелое , мальчика - как средней тяжести. Врачи борются за их здоровье и оказывают всю необходимую помощь", - уточнил Кипер.