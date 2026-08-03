РФ атакувала Україну 181-м дроном: скільки знешкодила ППО

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Минулої ночі російські загарбники скерували на Україну 181 ударний БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.