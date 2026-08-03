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РФ атакувала Україну 181-м дроном: скільки знешкодила ППО

08:21 03.08.2026 Пн
2 хв
Повітряні сили ЗСУ підтвердили нові "прильоти"
aimg Юлія Капітонова
РФ атакувала Україну 181-м дроном: скільки знешкодила ППО Фото: ППО успішно знешкодила більшість ворожих цілей (Getty Images)
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Минулої ночі російські загарбники скерували на Україну 181 ударний БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивні), "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу “Пародія”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Нова ворожа атака почалася ще о 18:00 2-го серпня.

Цього разу російські безпілотники летіли із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Шаталово - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 163 ворожі БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Окрім того, ПС ЗСУ підтвердили влучання 14 ударних дронів на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили українські захисники.

До речі, раніше ми розповідали, що в Бєлгороді під удар українських сил потрапив БГТУ, який займався дронами.

Окрім того, стало відомо, що за кілька останніх днів Сили оборони успішно вразили одразу чотири нафтопереробні заводи та морський термінал на території Росії.

Також нещодавно Генштаб ЗСУ заявив про атаку на НПЗ у Волгограді.

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Російська Федерація ППО Війна Росії проти України Атака дронів
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