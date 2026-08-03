У Бєлгороді атаковано БГТУ, який займався дронами

У Бєлгороді після нічної атаки безпілотників виникла масштабна пожежа в Бєлгородському державному технологічному університеті (БГТУ) ім. Володимира Шухова. У виші раніше повідомляли про розробку систем керування безпілотниками та підготовку фахівців у сфері БАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Exilenova+ , " Пепел Белгород " та агенцію ASTRA .

За наявними даними, пожежа в університеті почалася після атаки дронів. Опубліковані кадри свідчать про масштабне займання на території навчального закладу.

Офіційно російська влада про наслідки атаки по університету наразі не повідомляла. Протягом ночі оперативний штаб Бєлгородської області кілька разів попереджав про загрозу ударів безпілотників.

Чим займався БГТУ

За інформацією самого університету, у БГТУ ім. Шухова розробляли автоматизовану систему керування безпілотними літальними апаратами на базі російського мікропроцесора "Міландр". У виші стверджували, що розробка призначалася нібито тільки для цивільних завдань, зокрема моніторингу ліній електропередач, теплотрас і аерофотографування.

Також БГТУ бере участь у державній програмі підготовки фахівців з експлуатації безпілотних авіаційних систем. У навчальному закладі готують операторів БпЛА та спеціалістів з технічного обслуговування, навігації, систем керування й обробки даних безпілотників.