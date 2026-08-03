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Чернігів від ранку атакують дронами: є руйнування

10:41 03.08.2026 Пн
1 хв
Про перші наслідки атак повідомили в ОВА
aimg Олена Чупровська
Чернігів від ранку атакують дронами: є руйнування Фото: Чернігів перебуває під атакою дронів (Getty Images)
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Чернігів від ранку перебуває під атаками дронів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

"Ворог атакує місто за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.

Чи є постраждалі унаслідок атак, наразі не відомо.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, перші вибухи було чутно у місті ще близько з 6:30.

Оновлено.

Як повідомив Брижинський, унаслідок атаки одна людина отримала осколкові поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за ніч Росія вдарила по Україні 181 дроном. Повітряні Сили ЗСУ підтвердили нові "прильоти".

2 серпня Росія двічі атакувала Запоріжжя КАБами. Унаслідок атак одна людина загинула, ще 31 отримали поранення.

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