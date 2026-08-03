Чернігів від ранку атакують дронами: є руйнування
Чернігів від ранку перебуває під атаками дронів.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
"Ворог атакує місто за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.
Чи є постраждалі унаслідок атак, наразі не відомо.
Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, перші вибухи було чутно у місті ще близько з 6:30.
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Як повідомив Брижинський, унаслідок атаки одна людина отримала осколкові поранення.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що за ніч Росія вдарила по Україні 181 дроном. Повітряні Сили ЗСУ підтвердили нові "прильоти".
2 серпня Росія двічі атакувала Запоріжжя КАБами. Унаслідок атак одна людина загинула, ще 31 отримали поранення.