Чернігів від ранку атакують дронами: є руйнування

Чернігів від ранку перебуває під атаками дронів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського .

"Ворог атакує місто за допомогою БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено одне з підприємств міста. На місці влучання виникла пожежа. Інформація уточнюється", - написав він.

Чи є постраждалі унаслідок атак, наразі не відомо.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, перші вибухи було чутно у місті ще близько з 6:30.

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Як повідомив Брижинський, унаслідок атаки одна людина отримала осколкові поранення.