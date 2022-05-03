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РФ не сможет ракетными ударами остановить западную помощь, - Ермак

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Вторник 03 мая 2022 23:48
РФ не сможет ракетными ударами остановить западную помощь, - Ермак Фото: Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак высказался о серии российских ракетных ударов по разным областям 3 мая и отметил, что такими атаками Кремль пытается помешать нашему государству получать помощь с вооружением от стран Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ОПУ.

При этом Ермак подчеркнул, что новое оружие для украинских военных все равно продолжает поступать.

"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит. Все будет", - говорится в публикации.

Напомним, сегодня вечером Украина подверглась самой мощной ракетной атаке с начала войны. Россияне нанесли удары по Львовской, Закарпатской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и еще ряду областей.

Полномасштабная война России против Украины продолжается с 24 февраля. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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