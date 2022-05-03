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РФ не зможе ракетними ударами зупинити західну допомогу, - Єрмак

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Вівторок 03 травня 2022 23:48
РФ не зможе ракетними ударами зупинити західну допомогу, - Єрмак Фото: Андрій Єрмак, голова Офісу президента України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак висловився про серії російських ракетних ударів по різних областях 3 травня і зазначив, що такими атаками Кремль намагається перешкодити нашій державі отримувати допомогу з озброєнням від країн Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави ОПУ.

При цьому Єрмак наголосив, що нова зброя для українських військових все одно продовжує надходити.

"Росія дуже хоче ракетами зупинити західну допомогу, нашу нову і потужну зброю. Але не зупинить. Все буде", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, сьогодні ввечері Україна зазнала найпотужнішої ракетної атаки з початку війни. Росіяни завдали ударів по =Львівський, Закарпатський, Вінницький, Кіровоградський, Дніпропетровський і ще ряду областей.

Повномасштабна війна Росії проти України триває з 24 лютого. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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