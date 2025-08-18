РФ повторно вдарила по нафтобазі SOCAR біля Одеси

Росіяни завдали удару дронами-камікадзе "Шахед" по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR в Одеському районі в ніч на 18 серпня. Це вже друга атака за останні два тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на азербайджанські медіа Minval та Apa .

Як пише видання, після серії прямих влучень виникла потужна пожежа. Було пошкоджено всі резервуари, насосну станцію, операторські приміщення, вагову та технічні споруди, а також зруйновано огорожу. Обсяг зберігання палива на базі перевищує 16 тисяч кубометрів.

Російську атаку по нафтобазі SOCAR також підтверджують джерела РБК-Україна.

Крім того, ворожий обстріл ударними безпілотниками по регіону прокоментував голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу сил ППО, в Одеському районі є наслідки удару. У передмісті Одеси виникло загоряння об'єкта паливно-енергетичної інфраструктури та двоповерхової будівлі. Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу", - заявив Кіпер.

За його словами, рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг Укрзалізниці.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.