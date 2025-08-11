Азербайджан виділив Україні грошову допомогу після ударів РФ по SOCAR

Азербайджан виділив 2 мільйони доларів для надання гуманітарної допомоги Україні після навмисний ударів Росії по нафтобазі азербайджанської компанії SOCAR.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ президента Азербайджану Ільхама Алієва.

Згідно з документом, кошти із резервного фонду Азербайджану буде виділено міністерству енергетики України. Вони будуть спрямовані на закупівлю та відправлення електрообладнання.

Зокрема, кошти підуть на підтримку української енергосистеми, що постраждала від російських атак.

Як зазначається в документі, рішення ухвалене з урахуванням принципів гуманізму та на підставі двосторонніх і багатосторонніх угод між Баку та Києвом.

В Азербайджані нагадали, що останніми роками неодноразово надсилали гуманітарні вантажі українському народу у зв’язку з війною.

В указі також наголошується, що співпраця між країнами ґрунтується на дружбі та стратегічному партнерстві, зокрема на договорах і спільних заявах президентів 2000, 2008 та 2022 років.