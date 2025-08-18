РФ повторно ударила по нефтебазе SOCAR возле Одессы
Россияне нанесли удар дронами-камикадзе "Шахед" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесском районе в ночь на 18 августа. Это уже вторая атака за последние две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на азербайджанские медиа Minval и Apa.
Как пишет издание, после серии прямых попаданий возник мощный пожар. Были повреждены все резервуары, насосная станция, операторские помещения, весовая и технические сооружения, а также разрушено ограждение. Объем хранения топлива на базе превышает 16 тысяч кубометров.
Российскую атаку по нефтебазе SOCAR также подтверждают источники РБК-Украина.
Кроме того, вражеский обстрел ударными беспилотниками по региону прокомментировал глава Одесской ОГА Олег Кипер.
"Несмотря на активную работу сил ПВО, в Одесском районе есть последствия удара. В пригороде Одессы возникло возгорание объекта топливно-энергетической инфраструктуры и двухэтажного здания. Наши спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар", - заявил Кипер.
По его словам, спасатели оперативно ликвидировали мощный пожар. К тушению привлекался пожарный поезд Укрзализныци.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области.
Россия атакует объекты Азербайджана в Украине
Напомним, в ночь на 18 августа в Одессе были слышны звуки взрывов. Российские захватчики массированно атаковали город беспилотниками одновременно с нескольких сторон.
8 августа, нефтебазу азербайджанской нефтяной компании SOCAR уже атаковали россияне дронами типа "Шахед".
Как сообщили источники РБК-Украина, тогда в результате удара возник пожар, был поврежден трубопровод дизельного топлива. Четверо сотрудников получили серьезные травмы.
Источники указали, что локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки.
В ответ Азербайджан разозлился на Россию и пригрозил снятием запрета на поставки оружия Украине, если режим РФ продолжит удары по объектам азербайджанских компаний в Украине.
Также Азербайджан выделил 2 миллиона долларов для оказания гуманитарной помощи Украине после преднамеренных ударов России по своей нефтебазе.