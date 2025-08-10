ua en ru
Азербайджан може зняти ембарго на зброю для України через атаки росіян, - ЗМІ

Азербайджан, Неділя 10 серпня 2025 20:10
Азербайджан може зняти ембарго на зброю для України через атаки росіян, - ЗМІ Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Азербайджан може розглянути зняття ембарго на постачання Києву озброєння, якщо російський режим продовжить удари по українській газовій інфраструктурі, або по об'єктах азербайджанських компаній в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на азербайджанське видання Caliber.Az.

Видання, яке вважається близьким до вищих кіл влади Азербайджану, нагадало, що президент України Володимир Зеленський та президент Азербайджану Ільхам Алієв у розмові 10 серпня обговорили удари росіян по.українській інфраструктурі.

В тому числі сторони обговорили російську атаку по нафтобазі компанії SOCAR. Видання підкреслює, що обидва лідери були дуже розлючені атаками РФ.

"За даними, отриманими з достовірних джерел, якщо Росія продовжить свою агресивну політику щодо інтересів Азербайджану, то офіційний Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання озброєння Україні, яке знаходиться у його арсеналі", - сказано у матеріалі.

Зазначається також, що росіяни останнім часом цілеспрямовано завдають ударів по азербайджанських енергетичних об'єктах, які розташовані на території України. Баку вживе болючих заходів у відповідь, якщо атаки на об'єкти не припиняться.

Росія атакує об'єкти Азербайджану в Україні

Вночі 8 серпня російські окупанти атакували ударними дронами нафтобазу азербайджанської нафтової компанії SOCAR в Одеській області. Внаслідок удару виникла пожежа, було пошкоджено трубопровід дизельного пального, повідомлялося про постраждалих.

До цього російська армія атакувала об'єкт газотранспортної інфраструктури біля кордону України з Румунією - в Орловці Одеської області. Через цю станцію в Україну йшов газ з США та Азербайджану. Також через станцію азербайджанський газ потрапляв до Європи.

