РФ вперше за час війни вдарила реактивним КАБом по Лозовій: бомба пролетіла 130 км

Ввечері у суботу, 18 жовтня, російські окупанти завдали удар КАБом по Лозовій, що на Харківщині. Це перший випадок, коли РФ вдарила авіабомбою по цьому місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Правоохоронці поінформували, що удар стався близько 17:40. Ворог атакував приватний житловий сектор, внаслідок чого були пошкоджені будинки та господарчі споруди.

За даними прокуратори, через обстріл постраждали п'ятеро людей, хоча в два раніше казали про шістьох постраждалих

"Чоловік отримав поранення й травми, 80‑річна мешканка дістала гостру стресову реакцію. Наразі постраждалим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Також у дописі сказано, що передньо, ворог вдарив по місту КАБом, яку ворог випустив з тимчасово окупованої території України.

"Триває встановлення її модифікації та дальності польоту. Це перший випадок застосування керованої авіабомби по м. Лозова. Додаткові деталі будуть повідомлені після завершення всіх слідчих та експертних дій", - сказано у публікації.

Пізніше у прокуратурі уточнили, що це була реактивна авіабомба.

"По місту Лозова було завдано удару керованою авіаційною бомбою нової модифікації - УМПБ-5Р (реактивного типу), яка подолала відстань орієнтовно 130 км", - уточнили правоохоронці.

Також там поінформували, що наразі розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину.