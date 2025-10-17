Росіяни вперше з початку війни вдарили по Миколаєву КАБами, - Кім

Російські окупанти вперше з початку війни використали для удару по Миколаєву керовані авіабомби. Атака сталася вчора, 16 жовтня.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Це вперше в принципі до Миколаєва долетіли. Тип там встановлюється. Але це вперше з початку війни, коли околиці міста були атаковані КАБами", - додав він.

Кім зазначив, що росіяни запустили по Миколаєву відразу дві керовані авіабомби.

Чутки про атаку КАБів на Миколаїв

У соцмережах 16 жовтня з'явилася інформація, що по Миколаєву було завдано удару керованою авіабомбою з дальністю польоту близько 150 кілометрів. Також Telegram-канали стверджували, що ворожа повітряна ціль летіла зі швидкістю до 500 км/год.

За даними Повітряних сил ЗСУ, приблизно о 12:00 з літака Су-34, що перебував в акваторії Чорного моря, було зафіксовано пуск повітряного засобу нападу. Снаряд рухався в напрямку міста Миколаїв. Українські військові уточнили, що стежили за його траєкторією і зафіксували момент падіння.

Внаслідок атаки постраждалих не було. На місці події працювали профільні служби, які визначають тип застосованого боєприпасу та оцінюють можливі наслідки удару.

До слова, у червні з'явилися чутки про те, що російські окупанти вперше намагалися вдарити по Дніпру керованими авіаційними бомбами.

Пізніше тоді ще керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що для атаки росіяни використали нову бомбу-ракету "Грім-1". Її вдалося збити українським захисникам.