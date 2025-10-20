ua en ru
РФ начала серийное производство авиабомб с дальностью 200 км: детали от ГУР

Украина, Понедельник 20 октября 2025 17:16
РФ начала серийное производство авиабомб с дальностью 200 км: детали от ГУР Фото: Вадим Скибицкий, заместитель начальника ГУР МО Украины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава, Ростислав Шаправский

Россия перешла к серийному изготовлению новых управляемых авиабомб, способных поражать цели на расстоянии до 200 километров.

Об этом заявил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий во время форума РБК-Украина "Энергия, которая держит Украину".

По его словам, российские разработчики усовершенствовали так называемые универсальные модули планирования и коррекции (УМПК), которые устанавливаются на обычные авиабомбы калибром 250, 500, 1500 и 3000 килограммов. Это позволяет придавать боеприпасам управляемости и значительно увеличивать дальность применения.

"Действительно, в течение сентября-октября РФ разрабатывала и сейчас вышла на последовательное боевое опытное использование авиационных бомб с новыми модулями управления. Они предусматривают, что дальность и боевой радиус таких бомб будет равняться около 200 километров", - сообщил Скибицкий.

Представитель ГУР отметил, что первые удары новыми боеприпасами уже были зафиксированы по Днепру и другим городам Украины. По данным военной разведки, РФ также пытается повысить помехоустойчивость этих систем против украинских средств радиоэлектронной борьбы.

Скибицкий подтвердил, что в открытых источниках новые бомбы могут фигурировать под названием "Гром-1" или "Гром-2",

"Название может быть разным - "Гром-1", "Гром-2". Мы говорим о том, что боевые радиусы применения таких бомб будет 150-200 километров. По нашим данным, одни из последних испытаний, которые они провели, - они достигли дальности 193 километра", - пояснил он.

По оценкам украинской разведки, Россия уже переходит к серийному производству этих вооружений, что усиливает воздушную угрозу для прифронтовых регионов и крупных украинских городов.

Новые авиабомбы РФ

Напомним, в начале в начале октября оккупанты запустили КАБ по Днепру. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали, что вражеская тактическая авиация запустила управляемые авиабомбы на границе Днепропетровской и Запорожской областей.

Кроме этого с начала полномасштабного вторжения россияне впервые использовали для удара по Николаеву управляемые авиабомбы. Это произошло 16 октября.

В эти выходные оккупанты нанесли удар КАБом по Лозовой, что в Харьковской области. Тогда власти сообщили, что удар был нанесен управляемой авиационной бомбой новой модификации - УМПБ-5Р (реактивного типа), которая преодолела расстояние ориентировочно 130 км. Стоит заметить, что от Лозовой до линии боевого соприкосновения более 100 км.

А сегодня Воздушные силы предупреждали о КАБ в направлении Полтавской области. Подробно о том, могла ли авиабомба долететь до Полтавы - читайте в материале РБК-Украина.

