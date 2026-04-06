У РФ масштабний інтернет-колапс: впали Steam, Telegram та банки

Ввечері 6 квітня у росіян виникли масові проблеми з інтернетом. Вони не можуть оплатити покупки, зняти готівку чи зайти до мобільних додатків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Які сервіси не працюють
За даними проєкту, проблеми виникли у роботі:
"Ростелекома";
Альфа-банку;
"НТВ Плюс";
"Триколор";
"Госуслуг";
T2;
"Мосенергозбуту".
Крім того, за даними Downdetector.su, жителі РФ також скаржаться на збої у роботі "Сбера", "Газпромбанку" та "Мира танков".
Офіційно причини масштабного збою поки не називають.
Нагадаємо, це не перший технічний колапс у російській інфраструктурі за останній час.
Напередодні, 3 квітня, у Росії фактично скасували банківську таємницю - ФСБ отримала прямий доступ до рахунків, переписок та інших даних громадян. А 2 квітня з’явилася інформація про плани запровадити "монетизацію цензури": бізнес змусять платити за електронну пошту, а за використання VPN каратимуть.
Такі дії викликали хвилю невдоволення. 29 березня в кількох містах РФ пройшли мітинги проти блокування Telegram, під час яких затримали щонайменше 12 осіб.
Ці заходи є частиною загальної політики Кремля. На окупованих територіях України ворог систематично обмежує доступ до західних соцмереж і незалежних медіа, використовуючи систему “ТСПУ”, яка дозволяє контролювати інтернет-трафік у реальному часі.