UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У РФ масштабний інтернет-колапс: впали Steam, Telegram та банки

23:09 06.04.2026 Пн
2 хв
Серед непрацюючих сервісів - і російські державі "Госуслуги"
aimg Катерина Коваль
Ілюстративне фото: інтернет в Росії працює з проблемами не вперше (24.tv)

Ввечері 6 квітня у росіян виникли масові проблеми з інтернетом. Вони не можуть оплатити покупки, зняти готівку чи зайти до мобільних додатків.

Які сервіси не працюють

За даними проєкту, проблеми виникли у роботі:

  • "Ростелекома";

  • Альфа-банку;

  • "НТВ Плюс";

  • "Триколор";

  • "Госуслуг";

  • T2;

  • "Мосенергозбуту".

Крім того, за даними Downdetector.su, жителі РФ також скаржаться на збої у роботі "Сбера", "Газпромбанку" та "Мира танков".

Фото: інтернет-сервіси, які не працюють в Росії

Офіційно причини масштабного збою поки не називають.

Нагадаємо, це не перший технічний колапс у російській інфраструктурі за останній час.

Напередодні, 3 квітня, у Росії фактично скасували банківську таємницю - ФСБ отримала прямий доступ до рахунків, переписок та інших даних громадян. А 2 квітня з’явилася інформація про плани запровадити "монетизацію цензури": бізнес змусять платити за електронну пошту, а за використання VPN каратимуть.

Такі дії викликали хвилю невдоволення. 29 березня в кількох містах РФ пройшли мітинги проти блокування Telegram, під час яких затримали щонайменше 12 осіб.

Ці заходи є частиною загальної політики Кремля. На окупованих територіях України ворог систематично обмежує доступ до західних соцмереж і незалежних медіа, використовуючи систему “ТСПУ”, яка дозволяє контролювати інтернет-трафік у реальному часі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
