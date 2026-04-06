У РФ масштабний інтернет-колапс: впали Steam, Telegram та банки

Нагадаємо, це не перший технічний колапс у російській інфраструктурі за останній час.

Напередодні, 3 квітня, у Росії фактично скасували банківську таємницю - ФСБ отримала прямий доступ до рахунків, переписок та інших даних громадян. А 2 квітня з’явилася інформація про плани запровадити "монетизацію цензури": бізнес змусять платити за електронну пошту, а за використання VPN каратимуть.

Такі дії викликали хвилю невдоволення. 29 березня в кількох містах РФ пройшли мітинги проти блокування Telegram, під час яких затримали щонайменше 12 осіб.

Ці заходи є частиною загальної політики Кремля. На окупованих територіях України ворог систематично обмежує доступ до західних соцмереж і незалежних медіа, використовуючи систему “ТСПУ”, яка дозволяє контролювати інтернет-трафік у реальному часі.