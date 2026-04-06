В РФ масштабный интернет-коллапс: упали Steam, Telegram и банки

Напомним, это не первый технический коллапс в российской инфраструктуре за последнее время.

Накануне, 3 апреля, в России фактически отменили банковскую тайну - ФСБ получила прямой доступ к счетам, перепискам и другим данным граждан. А 2 апреля появилась информация о планах ввести "монетизацию цензуры": бизнес заставят платить за электронную почту, а за использование VPN будут наказывать.

Такие действия вызвали волну недовольства. 29 марта в нескольких городах РФ прошли митинги против блокировки Telegram, во время которых задержали по меньшей мере 12 человек.

Эти меры являются частью общей политики Кремля. На оккупированных территориях Украины враг систематически ограничивает доступ к западным соцсетям и независимым медиа, используя систему "ТСПУ", которая позволяет контролировать интернет-трафик в реальном времени.