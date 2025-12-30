РФ атаковала гражданские суда возле украинских портов, есть раненые

Россияне нанесли удар по гражданскому судоходству ударными беспилотниками. Под обстрел попали два иностранных судна, которые находились в украинских водах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В военном ведомстве подчеркнули, что целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением, а Россия в очередной раз демонстрирует свою террористическую сущность.

"Порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. Атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность", - отметили в ВМС.

Отмечается, что судно Captain Karam заходило в порт для загрузки пшеницы. В результате атаки есть раненые среди гражданских лиц.

По данным ВМС, в течение дня российские оккупанты атаковали ударными дронами гражданские суда Emmakris III и Captain Karam.

Удары по портам Одесской области

В последнее время Россия существенно активизировала удары по портовой инфраструктуре Украины, пытаясь сорвать логистику и работу морских портов.

В частности, в ночь на 26 декабря российские войска массированно атаковали портовые объекты Одесской области, в результате чего зафиксировано повреждение инфраструктуры.

Из-за обстрелов порта Южный в Одесской области произошла утечка растительного масла в акваторию Черного моря. Тогда же на двух пляжах Одессы были обнаружены пятна, похожие на нефтяные, а также погибшие птицы. По данному факту начато расследование, на место выехали соответствующие службы.

Кроме того, во время атаки 23 декабря в Одесском порту было повреждено гражданское судно под флагом Ливана, которое транспортировало украинскую сою.