Летіли реактивні "Шахеди" та "Італмас": у ЗСУ розповіли деталі нічної атаки росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 27 січня війська РФ атакували України 165 ударними дронами типу Shahed, зокрема й реактивними, а також "Герберами", "Італмас" та БпЛА інших типів.

Безпілотники летіли із таких напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також з Гвардійського і Чауди ТОТ АР Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни", - зазначили у Повітряних силах.

При цьому зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих дронів на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у ЗСУ.