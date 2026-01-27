Розбитий будинок у центрі Одеси, під завалами шукають людей: усе про масований удар РФ

Сьогодні вночі російські війська здійснили масовану атаку по Одесі та області, застосувавши понад 50 дронів. Під удар потрапили житлові квартали та цивільна інфраструктура. Є поранені, тривають пошуки людей під завалами.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про ситуацію на Одещині.

На місцях ударів працюють оперативні штаби, рятувальники та екстрені служби. Ліквідація наслідків атаки триває.

За попередніми даними, під завалами можуть залишатися люди. ДСНС повідомляє, що йдеться щонайменше про трьох осіб. До аварійно-рятувальних робіт залучено кінологічну службу.

ДСНС повідомляє, що мешканців зруйнованих квартир евакуйовано до Пунктів незламності, на місцях працюють психологи ДСНС та Нацполіції, розгорнуті пункти обігріву.

Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім - у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

За інформацією ОВА, станом на зараз постраждали 23 людини.

Рятувальники визволили з-під завалів і з небезпечних зон 14 осіб , серед них діти.

"Наразі всі профільні служби працюють на місцях, фіксують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби завданих збитків. Інформація уточнюється", - повідомили в ОВА.

За даними влади, найбільше пошкоджено було Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури. В будівлі виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Пересипський район : встановлено пошкодження у 3 будинках. Вибито понад 200 вікон, з яких 51 конструкція знищена вогнем повністю.

Приморський район : пошкоджено 43 будинки та, за попередніми даними, 122 квартири. Рятувальники ДСНС продовжують розбір завалів.

У багатоповерхівках зруйновано та пошкоджено десятки квартир, понівечено фасади будівель і вибито вікна.

За даними ОВА, внаслідок атаки в Одесі пошкоджено десятки житлових будинків. Руйнувань зазнали церква, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт . На кількох локаціях спалахнули масштабні пожежі.

Обстріл 27 січня

За інформацією Повітряних сил, у ніч на 27 січня російська армія здійснила масштабну атаку по Україні, застосувавши 165 ударних безпілотників. Серед них - дрони типу "Шахед", у тому числі реактивні, а також БпЛА "Гербера", "Італмас" і апарати інших типів.

Запуски ворожих безпілотників здійснювалися з території РФ - з районів Курська, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська, а також із Гвардійського й Чауди на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Також цієї ночі під ворожим обстрілом була Львівська область.