Броди після атаки огорнув дим і різкий запах: школи закрили, людей просять бути вдома

Ілюстративне фото: РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині (facebook.com DSNSKHARKIV)

У місті Броди, що на Львівщині після ранкової атаки по об’єкту інфраструктури зафіксовано задимлення та різкий запах у повітрі. У зв’язку з цим у школах скасували навчання, а мешканців закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бродівську міську раду.

За даними міськради, вранці 27 січня ворог завдав удару по інфраструктурному об’єкту у Бродах. Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема фахівці, які проводять заміри показників якості повітря. Про результати обіцяють повідомити додатково. "Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями", - йдеться у повідомленні. У міськраді також зазначили, що сьогодні навчання у школах Бродів скасовано. Дитячі садочки, які вже прийняли дітей, продовжують роботу за умови щільно зачинених вікон і дверей.