Броди після атаки огорнув дим і різкий запах: школи закрили, людей просять бути вдома
У місті Броди, що на Львівщині після ранкової атаки по об’єкту інфраструктури зафіксовано задимлення та різкий запах у повітрі. У зв’язку з цим у школах скасували навчання, а мешканців закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бродівську міську раду.
За даними міськради, вранці 27 січня ворог завдав удару по інфраструктурному об’єкту у Бродах.
Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема фахівці, які проводять заміри показників якості повітря. Про результати обіцяють повідомити додатково.
"Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями", - йдеться у повідомленні.
У міськраді також зазначили, що сьогодні навчання у школах Бродів скасовано. Дитячі садочки, які вже прийняли дітей, продовжують роботу за умови щільно зачинених вікон і дверей.
Атаки на Львівську область
Нагадаємо, за даними ОВА, 27 січня, російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у Львівській області.
За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Однак інформація може оновлюватися.
Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Львівщини та Луцька. Ба більше, жителі Бродів, що у Львівській області, повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги.