ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Броди після атаки огорнув дим і різкий запах: школи закрили, людей просять бути вдома

Вівторок 27 січня 2026 09:38
UA EN RU
Броди після атаки огорнув дим і різкий запах: школи закрили, людей просять бути вдома Ілюстративне фото: РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Ірина Глухова

У місті Броди, що на Львівщині після ранкової атаки по об’єкту інфраструктури зафіксовано задимлення та різкий запах у повітрі. У зв’язку з цим у школах скасували навчання, а мешканців закликали зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бродівську міську раду.

За даними міськради, вранці 27 січня ворог завдав удару по інфраструктурному об’єкту у Бродах.

Наразі на місці події працюють усі відповідні служби, зокрема фахівці, які проводять заміри показників якості повітря. Про результати обіцяють повідомити додатково.

"Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями", - йдеться у повідомленні.

У міськраді також зазначили, що сьогодні навчання у школах Бродів скасовано. Дитячі садочки, які вже прийняли дітей, продовжують роботу за умови щільно зачинених вікон і дверей.

Атаки на Львівську область

Нагадаємо, за даними ОВА, 27 січня, російські війська завдали удару по об’єкту інфраструктури у Львівській області.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Однак інформація може оновлюватися.

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Львівщини та Луцька. Ба більше, жителі Бродів, що у Львівській області, повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Війна в Україні
Новини
Удар по Одесі: кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб
Удар по Одесі: кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін