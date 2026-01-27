ua en ru
"Разрушение колоссальные": РФ ударила по энергетике Одессы, ремонт будет длительным

Украина, Вторник 27 января 2026 11:07
"Разрушение колоссальные": РФ ударила по энергетике Одессы, ремонт будет длительным Иллюстративное фото: РФ атаковала объекты ДТЭК в Одессе (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 27 января войска РФ повторно ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения, восстановление оборудования потребует значительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

После получения разрешения от спасателей и военных аварийные бригады ДТЭК начали восстановительные работы. Сейчас энергетики проводят осмотр поврежденного оборудования, разбирают завалы и переходят к ремонтным работам.

Кроме того, утром 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Из-за этого временно без электроснабжения остались потребители Одесского района, в частности в части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.

"Специалисты уже работают на местах, чтобы устранить неисправность, оживить объекты критической инфраструктуры и как можно скорее восстановить свет в домах людей", - сказано в сообщении.

Напомним, ночью враг запустил более 50 дронов по Одессе и области. В городе разрушены дома, а под завалами могут находиться люди. Подробно о том, что известно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

Обстрел 27 января

В ночь на 27 января российские войска совершили массированную атаку по Украине, применив 165 ударных беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Среди задействованных средств - дроны типа "Шахед", в частности реактивные, а также БпЛА "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов.

Запуски вражеских дронов осуществлялись с территории России - из районов Курска, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды на временно оккупированной территории Крыма.

Кроме того, под обстрел этой ночью попала Львовская область. В городе Броды после утренней атаки по объекту инфраструктуры зафиксировали задымление и резкий запах в воздухе. В связи с этим в школах отменили обучение, а жителей призвали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Во Львовской ОВА заявили, что специалисты зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смольное. Из-за чего местным советуют выходить на улицу в масках.

