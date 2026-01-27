"Разрушение колоссальные": РФ ударила по энергетике Одессы, ремонт будет длительным

В ночь на 27 января войска РФ повторно ударили по энергетическому объекту ДТЭК в Одессе. В результате атаки зафиксированы масштабные разрушения, восстановление оборудования потребует значительного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

После получения разрешения от спасателей и военных аварийные бригады ДТЭК начали восстановительные работы. Сейчас энергетики проводят осмотр поврежденного оборудования, разбирают завалы и переходят к ремонтным работам.

Кроме того, утром 27 января в 08:05 произошла аварийная ситуация на оборудовании другой энергетической компании. Из-за этого временно без электроснабжения остались потребители Одесского района, в частности в части Пересыпского и Хаджибейского районов Одессы.

"Специалисты уже работают на местах, чтобы устранить неисправность, оживить объекты критической инфраструктуры и как можно скорее восстановить свет в домах людей", - сказано в сообщении.

Напомним, ночью враг запустил более 50 дронов по Одессе и области. В городе разрушены дома, а под завалами могут находиться люди. Подробно о том, что известно о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.