РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Львівщини та Луцька. Ба більше, жителі Бродів, що у Львівській області, повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Однак інформація може оновлюватися.

"Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби", - написав він.

Удар по Львівській області "Орєшніком"

У ніч на 9 січня Росія завдала ракетного удару по Львівській області, застосувавши балістичну ракету середньої дальності. Спочатку з’являлися повідомлення, що для атаки могли використати ракету типу "Орєшнік".

Згодом у РФ підтвердили пуск балістичної ракети по Львову, водночас знову поширивши фейкову заяву про нібито "атаку на резиденцію" Путіна, якою намагалися виправдати черговий теракт проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив застосування російської ракети "Орєшнік".

Крім того, 15 січня у Львові ворожий дрон впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Бандері. За попередніми даними міського голови, обійшлося без постраждалих.