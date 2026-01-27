ua en ru
Вт, 27 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині

Україна, Вівторок 27 січня 2026 08:36
UA EN RU
РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині Ілюстративне фото: РФ вдарила по інфраструктурі на Львівщині (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Кава

Російська армія зранку вівторка, 27 січня, завдала удару по інфраструктурі Львівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького

"Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби", - написав він.

За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Однак інформація може оновлюватися.

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Львівщини та Луцька. Ба більше, жителі Бродів, що у Львівській області, повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги.

Удар по Львівській області "Орєшніком"

У ніч на 9 січня Росія завдала ракетного удару по Львівській області, застосувавши балістичну ракету середньої дальності. Спочатку з’являлися повідомлення, що для атаки могли використати ракету типу "Орєшнік".

Згодом у РФ підтвердили пуск балістичної ракети по Львову, водночас знову поширивши фейкову заяву про нібито "атаку на резиденцію" Путіна, якою намагалися виправдати черговий теракт проти України.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив застосування російської ракети "Орєшнік".

Крім того, 15 січня у Львові ворожий дрон впав на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Бандері. За попередніми даними міського голови, обійшлося без постраждалих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область Інфраструктура Війна в Україні Атака дронів
Новини
Удар по Одесі: кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб
Удар по Одесі: кількість постраждалих збільшилася до 22 осіб
Аналітика
Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо: міністр соцполітики Денис Улютін