РФ атакувала Київ, а Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні: новини за 2 вересня

Вчора вранці Російська Федерація в черговий раз атакувала Україну. А прем’єр Нідерландів оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро Україні.

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 2 вересня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський підписав закон про підвищення акцизів на бензин, дизель та автогаз

Мова йде про зміни до Податкового кодексу щодо підвищення акцизів на паливо. Це означає, що перше підвищення відбудеться вже з 1 вересня 2024 року. Закон почне діяти, як опублікують в офіційному виданні.

ДБР розкрило схему втечі нардепа Дмитрука за кордон

Як розповіли в Держбюро розслідувань, "операція" з втечі чинного нардепа Артема Дмитрука була ретельно спланована і завчасно організована. Йому допомагали троє осіб. Одного з фігурантів вдалося затримати, інші двоє (серед яких організатор) втекли до Придністровської ділянки Молдови. Всім трьом оголошено підозри.

Встановлено, що спочатку Дмитрука довезли з Києва до Одещини. Там він пересів у іншу автівку. Після чого нардепа доправили кордону, який він пішки незаконно перетнув в районі пункту пропуску "Павлівка" та потрапив до так званого Придністров'я.

НБУ запропонував змінити назву "копійка" для історичної справедливості та дерусифікації

В Національному банку дійшли висновку, що така назва для розмінної монети як "копійка" фактично є символом московської окупації, а відродження назви "шаг" поверне українським монетам власну ідентичність.

Там пояснюють, що найменування "шаг" на позначення дрібної монети в українській мові відоме з XVІ ст. Це питома українська лексична одиниця. Втім, аби повернути цю назву сучасній розмінній монеті, Україні потрібно буде внести зміни до законодавства. Пропонується, що монети, що зношуються, поступово замінювалися б новими "шагами".

Прем’єр Нідерландів оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро

"Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти Україні триматися. Не тільки передовій, але й у повсякденному житті. Ось чому Нідерланди надають суттєвий новий пакет підтримки на суму понад €200 мільйонів", - зазначив прем'єр Нідерландів Дік Схооф.

Він заявив, що люди в Україні мають право жити у свободі та безпеці. А припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.

Атака 2 вересня

Вчора вранці Російська Федерація в черговий раз атакувала Україну. У Києві постраждали двоє людей, одна людина госпіталізована. За даними голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, внаслідок атаки руйнуванням зазнав будівлі Ісламського культурного центру Києві.

Пізніше Повітряні сили повідомили, що під час чергової атаки російської армії 2 вересня сили ППО України збили або знешкодили 23 з 35 російських ракет та всі 23 "Шахеди".

Сальдо, низка аеропортів і не тільки. Зеленський затвердив нові антиросійські санкції

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Росії.

Санкції застосовують проти проти фізичних та юридичних осіб, колаборантів, окупантів та суб'єктів, які їм сприяють на тимчасово окупованих територіях (загалом 175 суб'єктів).

Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Верхня палата парламенту Румунії (Сенат) схвалила урядовий законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у понеділок, 2 вересня..

Як повідомляється, за урядовий законопроєкт про передачу Україні Patriot проголосував 101 румунський сенатор, 13 виступили проти, ще два - утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату - Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Кудрицького звільнили з посади голови "Укренерго"

Володимир Кудрицький був звільнений з посади голови НЕК "Укренерго". Він очолював компанію з 2020 року.

Джерела РБК-Україна також підтверджують інформацію щодо звільнення Кудрицького. Офіційне повідомлення про це планується у вівторок, 3 вересня, зранку.

Варто зауважити, що відповідно до закону, Кудрицький може бути звільнений більшістю голосів наглядової ради компанії. Наразі там шість членів.

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