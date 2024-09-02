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Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot

Румунія, Понеділок 02 вересня 2024 20:45
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Сенат Румунії схвалив передачу Україні системи Patriot Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верхня палата парламенту Румунії (Сенат) схвалила урядовий законопроект про передачу Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot у понеділок, 2 вересня..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Як повідомляється, за урядовий законопроєкт про передачу Україні Patriot проголосував 101 румунський сенатор, 13 виступили проти, ще два - утрималися.

Голова комітету з питань оборони Сенату Румунії Ніколета Паулюк висловила сподівання, що до кінця цього тижня законопроект також пройде нижню палату - Палату депутатів, за якою останнє слово в ухваленні законопроєктів.

Вона також зазначила, що передача Україні Patriot "не означає, що Румунія залишиться без захисту". Адже у Бухареста є ще сім таких комплексів, два з яких уже експлуатуються, ще два - взяли на озброєння і ще три - незабаром прибудуть.

Що передувало

Нагадаємо, ще у червні 2024 року уряд Румунії погодився передати систему Patriot Україні за умови, що союзники по НАТО замінять її аналогом.

30 серпня Міноборони Румунії направило до парламенту відповідний законопроект щодо передачі Україні ЗРК Patriot.

А вже сьогодні коаліційний уряд Румунії схвалив законопроект, який дозволяє передати Україні одну з двох діючих систем протиракетної оборони Patriot.

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