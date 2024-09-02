Польща та інші країни повинні збивати російські повітряні цілі над Україною, - Сікорський

Польща, а також сусіди-партнери України, зобов'язані збивати російські ракети, які перебувають в українському повітряному просторі, до того, як вони зайдуть у повітряний простір країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times, яке цитує голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Польщі Радослава Сікорського.

Як пояснив Сікорський, Польща повинна забезпечити безпеку своїх громадян, незважаючи на побоювання, що перехоплення над українською територією може нібито втягнути НАТО у повномасштабну війну Російської Федерації (РФ) та України.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору - це наш власний конституційний обов'язок... Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети прямують до нашого повітряного простору, це буде законною самообороною, тому що коли вони перетинають наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть когось поранити, є значним", - додав він.

У відповідь на заяву Сікорського, заступник генерального секретаря Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО повинно зробити все можливе, щоб допомогти Україні, втім, уникаючи ескалації. Також він додав, що в рамках військово-політичного блоку "ми завжди консультуємося перед тим, як робити щось, що може мати наслідки для всіх нас".

Порушення повітряного простору Польщі під час обстрілів України

Ще в липні президент Володимир Зеленський заявив, що Київ та Варшава ю працюють над механізмом того, як би польська протиповітряна оборона (ППО) могла б збивати російські ракети та дрони над українською територією.

Пізніше голова Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща проконсультується зі своїми союзниками по НАТО та заручиться їх згодою, перш ніж почне збивати ворожі повітряні цілі.

Детальніше про цю ініціативу і чи може вона бути реалізованою найближчим часом, - читайте в матеріалі РБК-Україна.