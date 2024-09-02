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РФ запустила по Україні 58 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити ППО

Україна, Понеділок 02 вересня 2024 09:40
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РФ запустила по Україні 58 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити ППО Фото: Сили ППО 2 вересня збили або знешкодили 23 з 35 російських ракет та всі "Шахеди"
Автор: Олександр Білоус

Під час чергової атаки російської армії 2 вересня сили ППО України збили або знешкодили 23 з 35 російських ракет та всі 23 "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

За даними пресслужби, у ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку.

РФ запустила по Україні 58 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити ППО

Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА:

  • 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;
  • 14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;
  • 4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. – РФ.;
  • 1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. - РФ.;
  • 23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито:

  • 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 20 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, йдеться в в повідомленні.

Атака 2 вересня

Нагадаємо, російська армія знову атакувала Україну в ніч проти 2 вересня. У Києві постраждали двоє людей, одна людина госпіталізована.

Як повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, внаслідок атаки руйнуванням зазнав будівлі Ісламського культурного центру Києві.

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