РФ запустила по Україні 58 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити ППО

Фото: Сили ППО 2 вересня збили або знешкодили 23 з 35 російських ракет та всі "Шахеди"

Під час чергової атаки російської армії 2 вересня сили ППО України збили або знешкодили 23 з 35 російських ракет та всі 23 "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Повітряних сил.

За даними пресслужби, у ніч на 2 вересня 2024 року росіяни завдали ракетного удару по Київській Сумській та Харківській області, застосувавши балістичні, крилаті та зенітні керовані ракети, також БпЛА типу "Shahed" з південного напрямку. Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 58 повітряних цілей - 35 ракет різних типів та 23 ударних БпЛА: 16 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 із Брянської, Воронезької та Курської областей – РФ.;

14 крилатих ракет Х-101 із літаків Ту-95МС з повітряного простору Волгоградської обл. – РФ.;

4 зенітні керовані ракети С-300/С-400 із Бєлгороської обл. – РФ.;

1 ракета невстановленого типу із Бєлгороської обл. - РФ.;

23 ударні БпЛА "Shahed-131/136" із Приморсько-Ахтарська – РФ. В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби, а також розрахунками мобільних вогневих груп збито: 9 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

13 крилатих ракет Х-101;

20 ударних БпЛА "Shahed-131/136". Крім того, внаслідок активної протидії Сил оборони України одна крилата ракета Х-101 та три ударні БпЛА не досягли своїх цілей і були локаційно втрачені, йдеться в в повідомленні.