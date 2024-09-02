Під час нічної атаки на Київ зазнав руйнувань Ісламський культурний центр (фото)
Внаслідок масованого ракетного обстрілу по Києву, 2 вересня, суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.
За словами Чубарова, будівлі Ісламського центру, а особливо розташованій в ньому мечеті, потребуватиметься ремонт.
Під час обстрілу обійшлося без жертв.
Фото: руйнування Ісламського культурного центру (facebook.com/dogrujol)
"Ще одне свідчення того, що Росія є країною абсолютного зла", - додав Чубаров.
Обстріл Києва у ніч на 2 вересня
Цієї ночі, як розповідав голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, ворог вдався до комбінованого обстрілу території Києва. Крилаті ракети ворог випустив близько о третій ночі з району Саратовської області Російської Федерації (РФ). На Київ вони заходили після складних маневрів.
Одночасно з підльотом крилатих ракет, ворог також випустив по столиці й передмістю балістичні ракети, а також один ударний БпЛА.
Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити понад десяток крилатих ракет та близько десятка - балістичних, а також безпілотник.
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