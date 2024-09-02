Росія вперше атакувала Харків ракетою-бомбою "Грім-Е1": що про неї відомо

Російські війська днями вдарили по Харкову гібридною ракетою "Грім-Е1". Це було перше застосування такого виду зброї проти цього міста.

Як відомо, про перше застосування цього озброєння проти Харкова повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, це сталося під час вечірньої атаки по місту 31 серпня 2024 року.

Згідно з відкритих джерел, гібридна ракета "Грім-Е1" створена на базі радянської ракети Х-38. Її максимальна дальність ураження може становити 120 км.

Тактико-технічні характеристики:

Стартова маса: 594 кг.

Бойова частина: уламково-фугасна, 315 кг.

Дальність пуску: 10 км - 120 км.

Висота пуску: 500 м - 12000 м.

Швидкість літака-носія: 140 - 445 м/с.

Середня швидкість польоту (висота пуску 12000 м, швидкість носія 445 м/с, відстань до цілі 120 км): 300 м/с.

Лінійні перенавантаження: до 4g.

Рушій: маса 161 кг, має стартовий та маршовий двигуни, можливе використання ракетного двигуна від ракети Х-38.

Ця крилата бомба-ракета (виріб 9-А-7759) має уламково-фугасну модульну бойову частину (МБЧ) типу 9-Ж1-7759, масою 315 кг з контактним підривачем. Після скидання запускається стартовий ракетний двигун, через деякий час починає працювати маршовий ракетний двигун. Ракета-бомба може знижуватись на ціль під великим кутом.

За ефективністю виріб ця гібридна ракета у 1,8 раза перевершує авіаційну бомбу вільного падіння ОФАБ-250-270.

Зауважимо, що, крім базового ""Грім-Е1", у РФ презентували також модифікацію ""Грім-Е2". В цій версії немає модуля з ракетним двигуном. Це дало можливість збільшити бойову частину (до 480 кг) коштом зменшення дальності польоту (до 65 км). Комплекс входить до складу озброєння літаків МіГ-35, Су-34, Су-35, Су-57 та вертольотів.

Обидві ракети мають уніфікований циліндричний корпус з оживальною носовою частиною, нормальною аеродинамічною схемою та складаним стрілоподібним крилом. Можливе розташування як у внутрішніх відсіках літака-носія, так і на зовнішніх вузлах підвіски. Основним призначенням обох варіантів є знищення наземних цілей з відомими координатами.

Варто наголосити, що загалом це вже далеко не перше застосування цього виду озброєння росіянами у війні проти України. Так, в березні 2023 року в Куйбишевському районі Донецька були знайдені уламки авіаційного боєприпасу, схожі на російський комплекс "Грім".

Крім того, першого лютого 2024 року було завдано удар по школі в Мирнограді з застосуванням "Грім-Е1". Також у лютому 2024 року російські окупанти обстріляли Херсон цими гібридними ракетами, а у березні цим боєприпасом було частково зруйновано п'ятиповерхівку в Мирнограді. Знищено два під'їзди, загинули двоє людей і поранені п'ятеро.