Прем’єр Нідерландів оголосив пакет допомоги Україні на понад 200 млн євро

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схоф під час першого візиту до України оголосив про новий пакет допомоги. Його розмір - понад 200 мільйонів євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у Twitter.

Як зауважив Схоф, Україна і надалі може розраховувати на подальшу підтримку та взаємодію з боку Нідерландів.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, а й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро. Пакет спрямований, головним чином, на захист та ремонт енергетичної інфраструктури, а також включає додаткове фінансування гуманітарної допомоги", - написав Схоф.

Він заявив, що люди в Україні мають право жити у свободі та безпеці. А припинення нападів Росії на Україну відповідає інтересам безпеки як Нідерландів, так і Європи в цілому.

"Це переконання ми всі поділяємо. Мій перший візит до України в якості прем'єр-міністра Нідерландів підтвердив моє переконання, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - підкреслив він.

Оновлено о 17:20.

Під час брифінгу Схоф повідомив про те, що 80% нового пакета допомоги буде направлено на підтримку енергосистеми України, яку намагається зруйнувати російські атаки. Мова йде про комплектуючі матеріали, газові турбіни. Також кошти буде направлено на обладнання для розмінування, для психологічної та медичної допомоги.

"Україна повинна мати можливість захищатися від повітряних атак РФ, тому Нідерланди продовжують надавати допомогу мілітарну, зокрема у царині забезпечення F-16, у царині укладання двосторонньої безпекової угоди", - заявив Схоф.