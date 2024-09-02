Кудрицького звільнили з посади голови "Укренерго"

Володимир Кудрицький був звільнений з посади голови НЕК "Укренерго". Він очолював компанію з 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету з питань фінансів, податків та митної політики Ярослава Железняка у Telegram .

Джерела РБК-Україна також підтверджують інформацію щодо звільнення Кудрицького. Офіційне повідомлення про це планується у вівторок, 3 вересня, зранку.

Варто зауважити, що відповідно до закону, Кудрицький може бути звільнений більшістю голосів наглядової ради компанії. Наразі там шість членів.

Що відомо про Кудрицького

Володимир Кудрицький народився 23 травня 1986 року. Він з відзнакою закінчив факультет міжнародної економіки Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. З 2007 по 2011 рік працював на різних посадах в одній з провідних аудиторських і консалтингових компаній Grant Thornton Ukraine, що є частиною Grant Thornton International.

У 2015–2016 роках займав посаду директора з розвитку в ПАТ "Укртранснафта". 27 лютого 2020 року став виконуючим обов'язки голови правління НЕК "Укренерго" після відставки попереднього керівника Всеволода Ковальчука.

2 серпня 2020 року, після конкурсу, наглядова рада "Укренерго" призначила Володимира Кудрицького головою правління.