РФ атакувала інфраструктуру Кіровоградщини: без світла залишились 19 населених пунктів

РФ посилила удари по енергетиці

Російські війська в останні тижні посилили удари по енергетичній інфраструктурі. Так, в ніч на 22 жовтня РФ завдала чергового масованого комбінованого удару. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.

Зокрема, на Кіровоградщині російські ракети та безпілотники вдарили по енергетичних об’єктах, внаслідок чого 27 населених пунктів залишилися без світла. Через ворожі удари по енергооб’єкту ДТЕК на Одещині без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.

У Запоріжжі після нічної атаки без електрики залишилися близько двох тисяч споживачів.

Зазначимо, в четвер, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 діяли заходи обмеження споживання. Для промисловості також діяли графіки обмеження потужності з метою економії споживання та рівномірного розподілу електроенергії.

