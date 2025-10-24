RU

РФ атаковала инфраструктуру Кировоградщины: без света остались 19 населенных пунктов

Фото: РФ атаковала инфраструктуру Кировоградщины (facebook.com/DSNSCV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Кировоградскую область. Под ударом была критическая инфраструктура. В результате обстрела без света остались 10 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича.

"Этой ночью - очередная вражеская атака по объектам критической инфраструктуры области. На этот раз на территории Новоукраинского района. Предварительно - без жертв", - заявил Райкович.

По словам главы Кировоградской ОГА после ночной атаки без света остались 19 населенных пунктов, сейчас продолжается ликвидация последствий.

 

РФ усилила удары по энергетике

Российские войска в последние недели усилили удары по энергетической инфраструктуре. Так, в ночь на 22 октября РФ нанесла очередной массированный комбинированный удар. В связи с этим в стране начали действовать графики аварийного отключения света.

В частности, на Кировоградщине российские ракеты и беспилотники ударили по энергетическим объектам, в результате чего 27 населенных пунктов остались без света. Из-за вражеских ударов по энергообъекту ДТЭК в Одесской области без электричества оказались более 14 тысяч семей.

В Запорожье после ночной атаки без электричества остались около двух тысяч потребителей.

Отметим, в четверг, 23 октября, в большинстве областей Украины с 07:00 до 23:00 действовали меры ограничения потребления. Для промышленности также действовали графики ограничения мощности с целью экономии потребления и равномерного распределения электроэнергии.

РБК-Украина также писало, где украинцы могут узнать свой график отключений.

