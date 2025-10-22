Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області: що відомо
Через чергову атаку РФ на енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та ДСНС.
Енергетики повідомили, що під час нічної атаки російські окупанти знову атакували енергетичні об'єкти в Одеській області.
"Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області", - зазначили в компанії.
Наразі відомо, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та вже повернули світло 14 200 родин.
"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - додали в ДТЕК.
Зауважимо, що., за даними ДСНС, станом на ранок в Ізмаілі працюють 23 "Пункти незламності".
"Унаслідок влучань у місті Ізмаїл спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. "На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих", - додали рятувальники.
Масована атака на Київ та регіони України
З ранку 22 жовтня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по столиці України та низці регіонів.
Починаючи з п’ятої години ранку, у Києві лунали вибухи - наслідки зафіксовані щонайменше у чотирьох районах: Дніпровському, Дарницькому, Деснянському та Печерському.
У постраждалих районах працюють екстрені служби, всюди викликали медиків.
За останніми даними, кількість загиблих у столиці зросла до двох осіб. Також повідомляється про 5 поранених, серед яких 2-річна дитина. Рятувальники показали фото наслідків ударів, на яких видно руйнування житлових будинків та пошкодження інфраструктури.
Детальніше про перші наслідки ранкової атаки по Києву, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що рятувальники своєю чергою показали фото наслідків ворожої атаки на столицю.
Під ворожим вогнем опинилися й інші регіони. У Запоріжжі внаслідок нічної атаки постраждали понад десять людей, проводилася евакуація мешканців із небезпечних зон. Без електропостачання залишилися близько двох тисяч споживачів.