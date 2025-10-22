Росія вдарила по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області: що відомо

Через чергову атаку РФ на енергетичний об’єкт ДТЕК в Одеській області без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК та ДСНС .

Енергетики повідомили, що під час нічної атаки російські окупанти знову атакували енергетичні об'єкти в Одеській області.

"Вночі ворог знову завдав удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області", - зазначили в компанії.

Наразі відомо, що енергетики перепідключили обʼєкти критичної інфраструктури та житлові будинки до резервних ліній там, де це технічно можливо, та вже повернули світло 14 200 родин.

"Пошкодження значні. Ремонт потребуватиме часу", - додали в ДТЕК.

Зауважимо, що., за даними ДСНС, станом на ранок в Ізмаілі працюють 23 "Пункти незламності".

"Унаслідок влучань у місті Ізмаїл спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. "На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих", - додали рятувальники.