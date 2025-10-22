В Україні після масованої атаки РФ почали аварійно вимикати світло: які області у списку

У ніч на середу, 22 жовтня, Російська Федерація завдала чергового масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.

РБК-Україна розповідає, у яких областях аварійно почали вимикати світло.

Що кажуть в Міненерго

"Усю ніч ворог завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Масована атака продовжується", - повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук.

Щойно дозволять безпекові умови, енергетики розпочнуть уточнення наслідків атаки та відновлювальні роботи.

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумської області введені графіки аварійних відключень.

Станом на 7:45 ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

"Нагадаємо, графіки аварійних відключень (ГАВ) застосовуються в аварійних випадках, коли за дуже короткий термін треба негайно знизити величину потужності, що споживається з мережі. У таких випадках тривалість знеструмлення спрогнозувати неможливо, бо це – аварійна ситуація", - нагадали у "Сумиобленерго".

Полтавська область

За розпорядженням НЕК "Укренерго", 22 жовтня у Полтавській області отримана команда на застосування 4 черг ГАВ.

Кіровоградська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Кіровоградської області з 07:31 введено в дію графіки аварійних відключень.

ДТЕК

У ДТЕК повідомили, що за командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - сказано у повідомленні.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 22 жовтня з 07:55 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень.

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії", - повідомили в обленерго.

Чернігівська область

Водночас, у Чернігівській області продовжують діяти графік погодинних відключень.

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", - повідомили в обленерго.

Варто нагадати, що наразі ситуація з електропостачання найскладніша на Чернігівщині. Саме місто перебуває в блекауті.