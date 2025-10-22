ua en ru
Ракети та дрони атакували Кіровоградщину: без світла майже 30 населених пунктів

Середа 22 жовтня 2025 09:39
Ракети та дрони атакували Кіровоградщину: без світла майже 30 населених пунктів Фото ілюстративне: ракети та дрони атакували енергетику на Кіровоградщині (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 22 жовтня російські ракети та дрони атакували Кіровоградську область. Внаслідок обстрілів 27 населених пунктів залишились без електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича у Telegram.

За словами голови ОВА, ціллю росіян стали об'єкти енергетики.

"Кіровоградщина знову атакована ворожими ракетами і дронами. Агресор продовжує нищити критичну інфраструктуру, енергетичні об'єкти", - йдеться у повідомленні.

Як уточнив Райкович, внаслідок ударів без електропостачання залишилися 27 населених пунктів.

На місцях працюють аварійні бригади, які відновлюють подачу світла. Усі екстрені служби вже залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки.

Обстріл України 22 жовтня

Сьогодні вночі та зранку Росія завдала нового комбінованого удару по території України. Під атакою опинилися об'єкти енергетики в центральних, південних та східних областях.

Вибухи лунали у Києві, Запоріжжі, Одеській, Дніпропетровській та інших областях.

У Броварському районі на Київщині внаслідок масованої російської атаки загинули четверо людей, двоє з них - діти, ще двоє людей в області постраждали. Наразі рятувальники проводять пошукові роботи та розбирають завали.

У столиці вже відомо про 13 людей. З них четверо - діти. Госпіталізовані наразі 4 дорослих і 3 дитини. Іншим медики надають допомогу амбулаторно, повідомили у місцевій владі.

У Запоріжжі внаслідок нічної атаки постраждали понад десять людей, проводилася евакуація мешканців із небезпечних зон. Без електропостачання залишилися близько двох тисяч споживачів.

В Одеській області під ударом російських безпілотників опинилося місто Ізмаїл. Внаслідок обстрілу відомо про пошкодження енергетичної та портової інфраструктури.

Детальніше про наслідки чергової російської атаки читайте у в матеріалі РБК-Україна.

