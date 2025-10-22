Україна повертається до погодинних відключень світла: де дізнатися свій графік
В ніч на середу, 22 жовтня, росіяни здійснили черговий масований обстріл України. Внаслідок ураження енергооб'єктів по областях запроваджено погодинні графіки відключень світла.
РБК-Україна розповідає, де українці можуть дізнатися свій графік.
Після обстрілів російських окупантів в Україні запровадили аварійні відключення світла, після чого з 16:00 почалися відключення світла за графіками.
"Укренерго" повідомило, що у більшості областей України і в четвер, 23 жовтня, з 07:00 до 23:00 будуть застосовуватися заходи обмеження споживання. Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.
Де українцям дізнатися про графіки
Інформація по кожній області оновлюється в соцмережах на офіційних сторінках обленерго:
- Київ - ДТЕК "Київські електромережі"
- Київська область - ДТЕК "Київські регіональні електромережі"
- Вінницька область - "Вінницяобленерго"
- Волинська область - "Волиньобленерго"
- Дніпропетровська область - ДТЕК "Дніпровські електромережі"
- Донецька область - ДТЕК "Донецькі електромережі"
- Житомирська область - "Житомиробенерго"
- Закарпатська область - "Закарпаттіобленерго"
- Запорізька область - "Запоріжжяобленерго"
- Івано-Франківська область - "Прикарпаттяобленерго"
- Кіровоградська область - "Кіровоградобленерго"
- Львівська область - "Львівобленерго"
- Миколаївська область - "Миколаївобленерго"
- Одеська область - ДТЕК "Одеські електромережі"
- Полтавська область - "Полтаваобленерго"
- Рівненська область - "Рівнеобленерго"
- Сумська область - "Сумиобленерго"
- Тернопільська область - "Тернопільобленерго"
- Харківська область - "Харківобленерго"
- Херсонська область - "Херсонобленерго"
- Хмельницька область - "Хмельницькобленерго"
- Черкаська область - "Черкасиобленерго"
- Чернігівська область - "Чернігівобленерго"
- Чернівецька область - "Чернівціобленерго"
Масований обстріл енергетики
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 22 жовтня, Росія завдала масованого удару по Україні із застосуванням сотень дронів-камікадзе, балістичних і крилатих ракет.
Головною ціллю країни-агресорки стали об'єкти української енергетичної інфраструктури.
В "Укренерго" повідомили, що найскладніша ситуація зі світлом залишається в Чернігівській та Сумській областях. У більшості регіонів запроваджували аварійні відключення світла.