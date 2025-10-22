Відключення світла в Україні триватимуть 23 жовтня: деталі від "Укренерго"

В Україні завтра, 23 жовтня, обмежуватимуть електропостачання як для побутових споживачів, так і для промисловості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram .

В "Укренерго" зазначили, що в разі зміни ситуації про це повідомлять додатково.

При цьому для промисловості будуть діяти графіки обмеження потужності.

Там уточнили, що для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом до трьох черг одночасно.

"Завтра, 23 жовтня, у більшості областей України з 07:00 до 23:00 змушені будуть застосовуватися заходи обмеження споживання", - ідеться в повідомленні компанії.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтня, ввечері в Україні діють графіки погодинних відключень світла для побутових споживачів. Також обмеження електропостачання поширюються на промисловість.

Причиною таких заходів стали удари російських окупантів по енергетичних об'єктах України в ніч на 22 жовтня.

Спочатку після атаки по Україні запровадили аварійні відключення світла. Потім, з 16:00, почалися відключення світла за графіками.

Як зазначили в "Укренерго", станом на 22 жовтня найскладніша ситуація зі світлом спостерігається в Чернігівській і Сумській областях.

