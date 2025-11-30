ua en ru
Вс, 30 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины: часть района без воды и света

Воскресенье 30 ноября 2025 14:37
UA EN RU
РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины: часть района без воды и света Фото: РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Сумщины (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня днем, 30 ноября, атаковали энергетическую инфраструктуру Сумской области. В результате обстрела часть жителей без воды и света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской ОГА Олега Григорова.

"Сегодня Россия снова прицельно бьет по энергетической инфраструктуре Сумщины. Вражеские удары вызвали перебои с электро- и водоснабжением в Сумском районе", - отметил Григоров.

По словам главы Сумской ОГА, агрессор продолжает пытаться лишить людей базовых условий жизни, цинично атакуя гражданскую инфраструктуру.

Он также отметил, что к ликвидации последствий привлечены все необходимые службы. Энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения.

Отметим, по данным НЭК "Укрэнерго", Сумская область входит в перечень территорий, где самая тяжелая ситуация со светом. Российские оккупанты атакуют этот регион не только ракетами и "Шахедами", но и другими средствами поражения.

Напомним, что оккупанты днем 28 ноября атаковали энергетический объект в Сумской области. В результате теракта врага получил ранения электромонтер местного облэнерго, его госпитализировали.

Также 24 ноября российские оккупанты атаковали Сумскую общину дронами-камикадзе. В результате обстрела в Сумах были зафиксированы перебои с электроснабжением. Часть города обесточили.

Кроме того, российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Вторжение России в Украину
Новости
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
С какой периодичностью РФ может бить ракетами по Украине: что говорит Игнат
Аналитика
Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Денег на войну - до двух лет? Что не так с экономикой России и кто ее держит на плаву