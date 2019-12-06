ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В результате пожара в Одессе погибли четыре человека

Новости » Происшествия     06.12.2019 - 16:33
В результате пожара в Одессе погибли четыре человека
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Количество жертв снова возросло

Количество погибших в результате пожара в одесском колледже возросло до 4 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, 4 декабря в 12.20 одна женщина скончалась в больнице.

5 декабря в 17.40 тело одного человека обнаружено при проведении поисковых работ.

По состоянию на 15:30 6 декабря во время разбора завалов обнаружены тела еще 2 двух погибших человек. Личность жертв устанавливается.

Ранее РБК-Украна писало, что студентка, которая считалась пропавшей без вести, нашлась. Она на момент пожара была в другом месте. Также 5 декабря также нашли живой женщину, которая числилась пропавшей без вести.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного здания. Пожар мог произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Правоохранители рассматривают также версию поджога.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате пожара возросло до 32 человек.

Кроме того, президент Владимир Зеленский распорядился провести массовые проверки из-за пожара в Одессе.

Ранее был опубликован официальный список пропавших.

В ГСЧС уточнили информацию по третьему погибшему в Одессе Количество жертв пожара в Одессе возросло до трех
Новости Украины Одесса
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь