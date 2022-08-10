Резников обсудил с министром обороны Дании подготовку украинских бойцов
Фото: министр обороны Украины Алексей Резников и министром обороны Дании Мортен Бьодсков (twitter.com/oleksiireznikov)
Министр обороны Украины Алексей Резников начал свой визит в Копенгаген. Он уже встретился с министром обороны страны Мортеном Бьодсковым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter.
"Обсудили подготовку украинских боевых командиров, специалистов по разминированию и личного состава Сухопутных войск и Сил территориальной обороны", - написал он.
Также Резников наградил Бьодскова медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины".
Как сообщалось ранее, Великобритания начала обучение украинской военных по стандартам НАТО.
Своих инструкторов для подготовки бойцов ВСУ отправили Швеция, Канада и Нидерланды, а также Финляндия.
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