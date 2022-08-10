Резников обсудил с министром обороны Дании подготовку украинских бойцов

Министр обороны Украины Алексей Резников начал свой визит в Копенгаген. Он уже встретился с министром обороны страны Мортеном Бьодсковым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Резникова в Twitter .

Также Резников наградил Бьодскова медалью "За содействие Вооруженным Силам Украины".

"Обсудили подготовку украинских боевых командиров, специалистов по разминированию и личного состава Сухопутных войск и Сил территориальной обороны", - написал он.

Как сообщалось ранее, Великобритания начала обучение украинской военных по стандартам НАТО.

Своих инструкторов для подготовки бойцов ВСУ отправили Швеция, Канада и Нидерланды, а также Финляндия.

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