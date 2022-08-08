Финляндия присоединится к подготовке украинских военных в Британии
Военные инструкторы из Финляндии тоже примут участие в обучении бойцов Вооруженных сил Украины в Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Финляндии.
Сообщается, что финская сторона направляет около 20 инструкторов. Отметим, на сегодня обучение в Британии проходят тысячи украинских военных.
Ожидается, до конца этого года освоить образцы западных вооружений смогут около 10 000 украинских военных.
Напомним, ранее сообщалось, что своих инструкторов для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины туда же отправили Швеция, Канада и Нидерланды.
До этого стало известно, что украинские бойцы проходят обучение по стандартам НАТО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.