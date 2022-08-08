ua ru
Пн, 08 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Три страны будут обучать ВСУ в Британии: стали известны детали

Новина українською →
Британия, Понедельник 08 августа 2022 01:09
Три страны будут обучать ВСУ в Британии: стали известны детали Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Инструкторы из Швеции, Канады и Нидерландов направили в Великобританию для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

По данным издания, инициатором привлечения военных инструкторов из других стран выступила Великобритания. Общее количество зарубежных военных составит около 350 человек, они прибудут на британский полигон к концу августа.

Издание отмечает, что группа шведских инструкторов будет находиться на полигоне с 12 августа по 31 декабря, тогда как подготовка 10 тысячи украинских военных должна завершиться в октябре. Это может означать, что Великобритания собирается продолжить обучение украинских военных после выпуска первой партии.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что по канадской программе UNIFIER были подготовлены более 33 тысяч украинских военных.

До этого сообщалось, что США и союзники обсуждают возможность обучения украинских пилотов управлению истребителями западного образца. Чтобы в перспективе поставить военные самолеты на вооружение Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз