Три страны будут обучать ВСУ в Британии: стали известны детали

Инструкторы из Швеции, Канады и Нидерландов направили в Великобританию для подготовки бойцов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express .

По данным издания, инициатором привлечения военных инструкторов из других стран выступила Великобритания. Общее количество зарубежных военных составит около 350 человек, они прибудут на британский полигон к концу августа.

Издание отмечает, что группа шведских инструкторов будет находиться на полигоне с 12 августа по 31 декабря, тогда как подготовка 10 тысячи украинских военных должна завершиться в октябре. Это может означать, что Великобритания собирается продолжить обучение украинских военных после выпуска первой партии.

Ранее министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что по канадской программе UNIFIER были подготовлены более 33 тысяч украинских военных.

До этого сообщалось, что США и союзники обсуждают возможность обучения украинских пилотов управлению истребителями западного образца. Чтобы в перспективе поставить военные самолеты на вооружение Украины.

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