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Резніков обговорив з міністром оборони Данії підготовку українських бійців

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Копенгаген, Середа 10 серпня 2022 20:32
Резніков обговорив з міністром оборони Данії підготовку українських бійців Фото: міністр оборони України Олексій Резніков і міністром оборони Данії Мортен Бьодсков (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр оборони України Олексій Резніков розпочав свій візит до Копенгагена. Він вже зустрівся зі міністром оборони країни Мортеном Бьодсковим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Резнікова в Twitter.

"Обговорили підготовку українських бойових командирів, фахівців з розмінування та особового складу Сухопутних військ і Сил територіальної оборони", - написав він.

Також Резніков нагородив Бьодскова медаллю "За сприяння Збройним Силам України".

Як повідомлялося раніше, Великобританія почала навчання українській військових за стандартами НАТО.

Своїх інструкторів для підготовки бійців ЗСУ відправили Швеція, Канада і Нідерланди, а також Фінляндія.

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