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ВСУ начали обучение в Британии: сколько бойцов подготовят по стандартам НАТО

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Лондон, Четверг 07 июля 2022 17:41
ВСУ начали обучение в Британии: сколько бойцов подготовят по стандартам НАТО Фото: около 10 тысяч бойцов ВСУ пройдут обучение в Великобритании (facebook com NGUmainpage)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания уже начала обучение украинских военных по стандартам НАТО. Планируется, что подготовку пройдут 10 тысяч бойцов ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко в эфире телемарафона.

"Около 10 тысяч солдат будут подготовлены в Британии по стандартам НАТО. Уже 1500 наших солдат уже здесь... Они прибывают по 100-200 человек каждую неделю", - сказал дипломат.

По его словам, украинские защитники не только пройдут учения с британскими инструкторами, а также получат обмундирование и оружие.

Напомним, что ранее премьер Британии Борис Джонсон во время визита в Киев предложил масштабную программу подготовки украинских военных.

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