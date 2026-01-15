Режим НС в енергетиці України та підозра Тимошенко: новини за 14 січня

Українська влада ухвалила рішення ввести режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Тим часом лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко отримала підозру.

Більш детально про те, що сталося в середу, 14 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Україна вводить режим надзвичайної ситуації в енергетиці

Через важкі наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі України буде ухвалено рішення запровадити надзвичайний стан в енергетиці, розповів президент Володимир Зеленський.

За його словами, наслідки ударів РФ дуже важкі, як і погіршення погодних умов. Ремонтні бригади, енергетичні компанії, рятувальники, комунальники - зараз усі працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити електропостачання та опалення.

Юлії Тимошенко вручили підозру, - САП

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко вручили підозру.

Правоохоронці підозрюють, що нардеп пропонувала неправомірну вигоду депутатам з інших фракцій за голосування "за" або "проти" певних законопроектів.

Рада призначила Федорова міністром оборони України

Верховна Рада проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.

Після призначення на посаду міністра оборони Федоров склав присягу в сесійній залі парламенту.

Віткофф і Кушнер можуть поїхати в Москву для переговорів із Путіним, - Bloomberg

Спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом відвідати Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, пише Bloomberg.

За словами співрозмовників агентства, поїздка може відбутися вже цього місяця, однак плани поки що не є остаточними.

Комендантську годину в Україні можуть скасувати: Зеленський назвав умову

У деяких містах і громадах України можуть скасувати комендантську годину. Таке рішення можливе через надзвичайну ситуацію в енергетиці, зазначив президент Володимир Зеленський.

За його словами, відповідні пропозиції мають подати чиновники Кабміну.