Комендантську годину в Україні можуть скасувати: Зеленський назвав умову

У деяких містах і громадах України можуть скасувати комендантську годину. Таке рішення можливе через надзвичайну ситуацію в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

За його словами, відповідні пропозиції мають представити чиновники Кабміну. Це рішення необхідне, щоб українці могли в будь-який час отримати всю необхідну допомогу і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.

" Під час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно ", - сказав президент.

Голова української держави зазначив, що він доручив переглянути правила для комендантської години.

Надзвичайна ситуація в енергетиці

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.

За його словами, багато питань потребують термінового вирішення на тлі останніх масованих ударів Росії по енергетиці, а також складних погодних умов.

У Міненерго раніше заявляли про те, що найскладніша ситуація з електропостачанням зараз у Києві. Це пояснюється тим, що останні масовані атаки, зокрема, були спрямовані на енергетичні об'єкти столиці.

Сьогодні, 14 січня, прем'єр України Юлія Свириденко заявляла про те, що з вечора четверга, 15 січня, очікується поліпшення графіків обмеження електропостачання. Але це можливо за тієї умови, якщо не буде нових масованих ударів росіян.