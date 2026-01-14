Комендантську годину в Україні можуть скасувати: Зеленський назвав умову
У деяких містах і громадах України можуть скасувати комендантську годину. Таке рішення можливе через надзвичайну ситуацію в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Голова української держави зазначив, що він доручив переглянути правила для комендантської години.
"Під час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно", - сказав президент.
За його словами, відповідні пропозиції мають представити чиновники Кабміну. Це рішення необхідне, щоб українці могли в будь-який час отримати всю необхідну допомогу і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.
Надзвичайна ситуація в енергетиці
Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, за підсумками наради з надзвичайних обставин президент України Володимир Зеленський розповів, що було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію в енергетиці.
За його словами, багато питань потребують термінового вирішення на тлі останніх масованих ударів Росії по енергетиці, а також складних погодних умов.
У Міненерго раніше заявляли про те, що найскладніша ситуація з електропостачанням зараз у Києві. Це пояснюється тим, що останні масовані атаки, зокрема, були спрямовані на енергетичні об'єкти столиці.
Сьогодні, 14 січня, прем'єр України Юлія Свириденко заявляла про те, що з вечора четверга, 15 січня, очікується поліпшення графіків обмеження електропостачання. Але це можливо за тієї умови, якщо не буде нових масованих ударів росіян.