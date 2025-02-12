Reuters з'ясувало, хто може бути посланцем Путіна на переговорах із Трампом

Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв може бути так званим зв’язковим у переговорах між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, якому видали американця Марка Фогеля з російської в'язниці, заявив, що в переговорах брали участь наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та "джентльмен з Росії, на ім'я Кирило".

За даними Reuters, йдеться про голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Колишній банкір також зіграв певну роль у ранніх контактах між Москвою та командою Трампа ще у 2016 році.

Також Дмитрієв брав участь у звільненні американського інвестиційного банкіра Майкла Калві з російської в'язниці у 2019 році. Він називав Калві професійним інвестором і особисто за нього ручався.