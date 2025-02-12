Reuters з'ясувало, хто може бути посланцем Путіна на переговорах із Трампом
Голова російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв може бути так званим зв’язковим у переговорах між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, якому видали американця Марка Фогеля з російської в'язниці, заявив, що в переговорах брали участь наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та "джентльмен з Росії, на ім'я Кирило".
За даними Reuters, йдеться про голову російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва. Колишній банкір також зіграв певну роль у ранніх контактах між Москвою та командою Трампа ще у 2016 році.
Також Дмитрієв брав участь у звільненні американського інвестиційного банкіра Майкла Калві з російської в'язниці у 2019 році. Він називав Калві професійним інвестором і особисто за нього ручався.
Трамп хоче схилити Путіна до переговорів
Нагадаємо, що вчора, у вівторок, 11 лютого, Росія звільнила з в'язниці вчителя-американця Марка Фогеля. Його обміняли на кіберзлочинця Олександра Винника.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп після цього обміну висловив сподівання, що звільнення Москвою американця ознаменує "початок відносин", які покладуть кінець війні в Україні.
За словами міністра оборони США Піта Гегсета, влада США має намір знизити ціни на енергоносії, за рахунок яких Росія фінансує війну проти України. Ймовірно, це допоможе посадити російського диктатора Володимира Путіна за стіл переговорів.
Нагадаємо також, що раніше Трамп заявив про те, що він введе санкції проти Росії, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів з Україною.
При цьому спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог підкреслював, що американський лідер готовий "подвоїти" антиросійські санкції, щоб покласти край війні.
Також Келлог припускав, що якщо знизити ціну нафти до 45 доларів за барель, Росія може піти на переговори про припинення війни.
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