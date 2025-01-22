Трамп допускає нові санкції проти РФ, якщо Путін не піде на переговори

Президент США Дональд Трамп заявив, що найімовірніше, введе нові санкції проти Росії. Це буде в разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни Україні.

Про це він заявив виступаючи в Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN.

Під час виступу Трамп додав, що скоро поговорить із Путіним і готовий із ним зустрітися в будь-який час, коли він захоче. "Президент (України Володимир - ред.) Зеленський хотів би миру, але для цього потрібні двоє", - сказав президента США, маючи на увазі Путіна. Трамп також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.