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Трамп допускає нові санкції проти РФ, якщо Путін не піде на переговори

Середа 22 січня 2025 01:32
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Трамп допускає нові санкції проти РФ, якщо Путін не піде на переговори Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що найімовірніше, введе нові санкції проти Росії. Це буде в разі, якщо російський диктатор Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо війни Україні.

Про це він заявив виступаючи в Білому домі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg і CNN.

Під час виступу Трамп додав, що скоро поговорить із Путіним і готовий із ним зустрітися в будь-який час, коли він захоче.

"Президент (України Володимир - ред.) Зеленський хотів би миру, але для цього потрібні двоє", - сказав президента США, маючи на увазі Путіна.

Трамп також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 20 січня після інавгурації Трамп теж заявив, що Зеленський хоче укласти угоду. Водночас президент США висловив сподівання, що Путін також має бути готовим до угоди, оскільки не укладаючи її, диктатор РФ руйнує Росію.

"Думаю, Росія має великі проблеми. Подивіться на інфляцію в Росії... Я б сподівався, що він хоче укласти угоду", - сказав Трамп.

Також він зазначив, що намагається якнайшвидше домогтися завершення війни в Україні, повторивши твердження, що дана війна "ніколи не повинна була початися".

Крім того, новий держсекретар США Марк Рубіо після вступу на посаду теж висловився про завершення війни між РФ проти України. За його словами, кожна зі сторін "повинна буде від чогось відмовитися".

Детальніше про те, що говорив Трамп і його команда про війну в Україні після інавгурації - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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