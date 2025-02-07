Трамп готовий подвоїти санкції проти РФ, щоб покласти край війні в Україні, - Келлог

Президент США Дональд Трамп готовий подвоїти санкції проти Росії, щоб закінчити війну в Україні. У Трампа не виключають посилення санкцій проти російського енергетичного сектора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спецпредставника США з питань України та РФ Кіта Келлога в коментарі New York Post.

За його словами, застосування санкцій проти РФ на поточний момент оцінюється тільки на трійку за десятибальною шкалою економічного тиску. Келлог наголосив, що санкції США, націлені на прибутковий енергетичний сектор Росії, номінально вдвічі вищі, але і їх є можливість посилити.

"Дійсно можна посилити санкції - особливо останні санкції (стосуються видобутку та експорту нафти, - ред.)", - сказав Келлог.

Спецпредставник також зазначив, що минулого тижня Трамп зібрав в Овальному кабінеті радників і членів кабінету - від віце-президента Джей Ді Венса до міністра фінансів Скотта Бессента - де, за словами Келлога, обговорили, як використати всі елементи національної сили США, щоб покласти край війні в Україні.

Келлог вважає, що Україні потрібно буде продовжувати військовий тиск на Росію, але при цьому розкритикував стратегію колишньої адміністрації Джо Байдена, який обіцяв допомогу "стільки, скільки буде потрібно".

На його думку, Росія готова до війни на виснаження, про що, як він відзначив, неодноразово доводила історія.

"Це країна, яка була готова втратити і втратила 700 тисяч (людей, - ред.) у Сталінградській битві за шість місяців, і оком не змигнула", - наголосив спецпредставник президента США.

Тому, як вважає Келлог, тиск на Росію не може бути лише військовим. Він додає, що потрібно чинити економічний та дипломатичний тиск на Москву.